Zudem ergab die Studie neue ZusammenhĂ€nge: Demnach haben große Menschen ein erhöhtes Risiko fĂŒr periphere Neuropathie, die durch NervenschĂ€den an den ExtremitĂ€ten verursacht wird, sowie fĂŒr Haut- und Knocheninfektionen wie Bein- und FußgeschwĂŒre. Insgesamt gebe es Hinweise darauf, dass die KörpergrĂ¶ĂŸe von Erwachsenen ĂŒber hundert klinische Merkmale beeinflussen könne, wird Raghavan in einer Mitteilung zitiert. Darunter seien mehrere Erkrankungen, die mit geringerer Lebenserwartung und schlechterer LebensqualitĂ€t verbunden seien. Dass die KörpergrĂ¶ĂŸe ein Risikofaktor fĂŒr mehrere hĂ€ufige Erkrankungen bei Erwachsenen sei, mĂŒsse allerdings in weiteren Studien bestĂ€tigt werden.

Noch stĂ€rker wĂŒrden sich wahrscheinlich Umweltfaktoren auswirken, so Stefan mit Blick auf China , wo die KörpergrĂ¶ĂŸe seit Jahren zunehme: "Ein Grund dafĂŒr ist, dass die Menschen dort immer mehr Milch- und Molkeprodukte konsumieren, welche die Gene IGF-1 und IGF-2 aktivieren und das schon im Mutterleib." Diese Gene wĂŒrden das Körperwachstum treiben und – einmal aktiviert – lebenslang aktiv bleiben. IGF-1 fördere das Zellwachstum, was das erhöhte Risiko großer Menschen fĂŒr bestimmte Krebsarten erklĂ€re.

Eine stĂ€rkere IGF-1-Aktivierung sorge aber auch dafĂŒr, dass Fette in den Organen besser verbrannt wĂŒrden. Daher zeige sich bei großen Menschen seltener eine Fettleber , sagt Stefan unter Verweis auf eigene Untersuchungen. Da sie gleichzeitig aufgrund ihrer lĂ€ngeren Gliedmaßen ĂŒber eine stĂ€rkere Hebelwirkung verfĂŒgten und so bei jeder Bewegung mehr Energie verbrennen, sei ihr Risiko fĂŒr Typ-2-Diabetes und Herzinfarkt geringer.

Die KörpergrĂ¶ĂŸe sei im klinischen Alltag ein stark unterschĂ€tztes Thema, das mehr Aufmerksamkeit verdiene, sagt Stefan: "Deswegen sind Arbeiten wie die aktuelle Studie so wichtig." Obwohl es schon einige solche Veröffentlichungen gebe, werde aus der KörpergrĂ¶ĂŸe in der Praxis nur in den seltensten FĂ€llen eine medizinische Schlussfolgerung gezogen: "Da die Menschen aber immer grĂ¶ĂŸer werden, ist das ein Problem, denn diese ZusammenhĂ€nge werden weiter an Bedeutung gewinnen."