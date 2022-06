Studienergebnisse wie dieses veranlassten den US-Bundesstaat Hawaii, ein Gesetz zu beschlie├čen, das den Verkauf von Sonnencremes mit Oxybenzon und Octinoxat seit 2021 verbietet. ├ähnliche Regelungen gelten in Key West in Florida, auf den Jungferninseln, im Inselstaat Palau, in thail├Ąndischen marinen Nationalparks, auf der Karibikinsel Bonaire und in einigen Urlaubsgebieten Mexikos.

Wie genau Korallen durch Oxybenzon gesch├Ądigt werden, hat nun eine neue US-Studie herausgearbeitet, ├╝ber die im Fachblatt "Science" berichtet wird. Wissenschaftler der Universit├Ąt Stanford nutzten daf├╝r eine Korallen- und eine Seeanemonen-Art, denen sie in Aquarien Oxybenzon in hoher Konzentration zuf├╝hrten und sie dann unterschiedlichen Lichtbestrahlungen aussetzen. Der erstaunliche Effekt: Nur die Tiere, die mit dem simulierten Sonnenlicht bestrahlt wurden, starben.

"Oxybenzon macht das Sonnenlicht giftig"

"Es war seltsam zu sehen, dass Oxybenzon das Sonnenlicht f├╝r Korallen giftig macht - das Gegenteil von dem, was es eigentlich bewirken soll", sagte Hauptautor William Mitch. Eigentlich wird Oxybenzon wie andere chemische UV-Filter als Sonnenschutz genutzt, weil es ultraviolettes Licht, das auf die menschliche Haut trifft, absorbiert und die Lichtenergie in Form von ungef├Ąhrlicher W├Ąrme abgibt. Den Forschern zufolge verstoffwechseln die Anemonen und Korallen den Filter jedoch so, dass die entstehende Substanz sch├Ądliche Radikale bildet, wenn sie dem Sonnenlicht ausgesetzt wird. Der Filter wird in ein Phototoxin umgewandelt.

├ťberdies beobachteten die Wissenschaftler, dass die Algen, die in Symbiose mit den Korallen leben und ihnen ihr farbenpr├Ąchtiges ├äu├čeres verleihen, ihre Wirte anscheinend sch├╝tzen, indem sie die aus dem Oxybenzon produzierten Toxine einschlie├čen. Das sich ausbreitende Ph├Ąnomen der Korallenbleichen k├Ânnte daher zusammen mit Oxybenzon im Wasser noch fatalere Folgen haben. Von einer Bleiche spricht man, wenn gestresste Korallen ihre Algenpartner absto├čen, so dass ihr knochenwei├čes Skelett freigelegt ist. Solche gebleichten Korallen sind der Studie zufolge noch anf├Ąlliger f├╝r Oxybenzon.

Neben Oxybenzon steht mit Octocrylen ein weiterer chemisch-organischer Filter in der Diskussion. Er soll Studien zufolge Wasserfl├Âhen, Wimperntierchen und Zebrafischen zusetzen, indem er sich unter anderem auf deren Hormonhaushalt auswirkt. Zudem wird der wasserunl├Âsliche Stoff nur schwer abgebaut und k├Ânnte sich deshalb in Organismen anreichern.

UV-Filter in Gew├Ąssern weit vebreitet