Berlin

Betrunkene Frau bewirft Kinder mit Glasflaschen

19.09.2019, 08:33 Uhr | dpa

Eine stark alkoholisierte Frau hat in Berlin-Haselhorst mit Glasflaschen auf spielende Kinder geworfen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte die 66-Jährige am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr von ihrem Balkon zunächst um Ruhe auf dem angrenzenden Spielplatz gebeten. Als die Kinder weiter spielten, habe die Frau vom Balkon aus mit Glasflaschen auf sie geworfen. Glücklicherweise wurde kein Kind getroffen. Herbeigerufene Polizeibeamte stellten einen Promillewert von 1,8 bei der Frau fest. Gegen sie wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.