Das Berlin-Derby zwischen Hertha und Union ist ausverkauft

Berlin ist eine Stadt, in der immer etwas los ist. Hier informieren wir Sie über die aktuellsten News von heute aus den Stadtteilen, zum aktuellen Wetter, zu Hertha sowie Union – und zu allem, was Sie sonst wissen müssen, um in der Stadt mitreden zu können.

10.45 Uhr: Durchsuchung bei Berliner Polizist wegen Gruppenchats

Ein Berliner Polizist steht unter Verdacht Rechtsextremisten nahe zu stehen. Ermittler hätten deshalb Anfang Februar Wohnung und Arbeitsplatz des Beamten durchsucht und Beweismittel gesichert. Das teilte die Polizei Berlin am Mittwoch mit. Der Mann steht unter Verdacht der Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.



Aufmerksam wurden die Ermittler auf ihren Kollegen – der von Hessen in die Hauptstadt gewechselt war – durch einen WhatsApp-Gruppenchat. In diesem seien Gewaltdarstellungen und rechtsextreme Inhalte geteilt worden. Mehr lesen sie hier.

9.52 Uhr: Hauptstadt-Derby ist ausverkauft

Das zweite Berlin-Derby zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Union ist ausverkauft. Für die Partie am 21. März im Olympiastadion gebe es keine Karten mehr, teilte Hertha am Mittwoch mit. Da alle Mitglieder und Dauerkarteninhaber ihr Vorkaufsrecht genutzt hätten, werde es keinen freien Verkauf geben. Das Hinspiel beim 1:0-Sieg von Union sahen 22.012 Zuschauer im Stadion "An der Alten Försterei".

9.25 Uhr: Auto rammt Radfahrerin in Lichtenberg

In Lichtenberg ist eine Radfahrerin von einem abbiegenden Auto gerammt und schwer verletzt worden. Der 75-jährige Autofahrer wollte laut Polizei gestern Nachmittag von der Bornitzstraße rechts in die Ruschestraße abbiegen und fuhr dabei eine 43 Jahre alte Frau an. Die Radfahrerin wurde mit Rumpfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

8.35 Uhr: Sebastian Polter will Union Berlin verlassen

Stürmer Sebastian Polter hat im Interview mit der Berliner Morgenpost angekündigt, Union Berlin im Sommer den Rücken zukehren. "Im Sommer ist Schluss mit Union", sagte der Fanliebling gegenüber der Tageszeitung. Er zeigte sich enttäuscht darüber, dass er von den Köpenickern keine neues Angebot erhalten habe. Stattdessen habe es nur eine Gesprächsankündigung gegeben. Seit 2014 spielt 28-Jährige mit einer Unterbrechung für den 1. FC Union.

8.05 Uhr: Kräftiger Wind weht weiter durch Berlin und Brandenburg

In Berlin und Brandenburg bleibt es am Mittwoch windig. Ab dem Vormittag sind vor allem in der Westhälfte Brandenburgs und in der Hauptstadt Windböen zwischen 50 und 60 Kilometern pro Stunde möglich, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Gebietsweise kann es bei Höchstwerten zwischen 6 und 8 Grad auch Regen geben.

7.45 Uhr: Eisbären Berlin holen vierten Sieg in Folge

Für die Eishockey-Profis der Eisbären Berlin könnte es in der Deutschen Eishockey Liga aktuell kaum besser laufen. Im Heimspiel am Dienstagabend besiegten sie die Iserlohn Roosters mit 4:2 und erkämpften sich den vierten Sieg in Folge. Der Triumph bringt dem Tabellenvierten wichtige Punkte, um seinen Vorsprung auf die Verfolger weiter auszubauen.

7.15 Uhr: Hallo Berlin!

Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in unserem neuen Hauptstadt-Ticker! Auch heute finden Sie hier zwischen 7.15 und 20 Uhr wieder alle wichtigen Meldungen aus der Hauptstadt. Schauen Sie doch immer mal wieder vorbei!