S-Bahn meldet technische Störung auf einigen Linien

Eine Berliner S-Bahn: Am Dienstag kommt es wegen einer technischen Störung zu Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr. (Quelle: Frank Sorge/imago images)

In Berlin haben 2019 so viele Menschen wie nie zuvor den Zoologischen Garten, den Tierpark und das Aquarium besucht. Rund 5,5 Millionen Tierfans statteten den tierischen Bewohnern im Vorjahr einen Besuch ab, wie die Zoologischer Garten Berlin AG mitteilte. Das sei im Vergleich zu 2018 ein Plus von 400.000 Besuchern. Daran dürften die junge Eisbärin Hertha und die Pandas einen guten Anteil haben.

Fahrgäste der Berliner S-Bahn müssen heute auf einigen Strecken etwas mehr Zeit einplanen. Wegen einer technischen Störung nach Bauarbeiten am Gleis bestehe zwischen Halensee und Westend Pendelverkehr im 20-Minuten-Takt, teilte die Deutsche Bahn in der Nacht mit. Die Linien S41 und S42 können den Angaben zufolge nur zwischen Tempelhof und Westend im 10-Minuten-Takt fahren. Die S46 verkehre nur zwischen Königs Wusterhausen und Tempelhof. Die S45 nur zwischen Hermannstraße und Flughafen Schönefeld.

Zur Umfahrung zwischen Ostkreuz und Westkreuz sollten demnach die Linien S3, S5, S7 und S9 sowie zwischen Südkreuz und Gesundbrunnen die Linien S1, S2, S25 und S26 genutzt werden. Eine Behebung der Störung sei bis ca. 23 Uhr zu erwarten, wie die S-Bahn Berlin auf ihrer Website vermeldet.

