LIVEHauptstadt-Ticker

Zahl der Corona-Fälle steigt weiter leicht an

Ein Coronavirus unter dem Mikroskop: In Berlin steigt die Zahl der Infektionen weiter. (Quelle: Center for Disease Control/epa/dpa/Archivbild/dpa)

Hier informieren wir Sie jeden Tag über die aktuellsten Nachrichten aus Berlin, mit News und Geschichten aus allen Stadtteilen der Hauptstadt.

Es ist nicht selbstverständlich in diesen Tagen, das etwas gut funktioniert. Doch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der BSR machen derzeit einen echt guten Job, die Müllabfuhr ist nicht – wie manche befürchteten – zum Erliegen gekommen.



Mein t.online.de-Kollege Tim Ende hat bei der BSR nachgefragt, wie sie die aktuelle Situation beurteilen – und wo es dennoch Probleme gibt.

Mindestens drei Männer sollen in der Zingster Straße im Stadtteil Neu-Hohenschönhausen zwei weitere Männer so stark gegen Oberkörper und Kopf getreten haben, dass diese schwere, zum Teil lebensgefährliche Verletzungen erlitten.



Mit am Montag veröffentlichen Fotos suchen eine Mordkommission der Berliner Polizei und die Staatsanwaltschaft nun nach den mutmaßlichen Tätern. Sie stehen in Verdacht, die beiden Männer am 29. März zu Boden gestoßen und angegriffen zu haben. Anschließend sind sie laut Polizei vermutlich in einem schwarzen Auto geflüchtet.

Derzeit gibt es in Berlin 3.862 bestätigte Corona-Fälle (Stand Montag), teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit mit. Das waren 175 Fälle mehr als noch am Vortag. 527 Patienten werden derzeit im Krankenhaus isoliert behandelt, 133 befinden sich auf Intensivstationen.

Gestern wurden außerdem zwei weitere Tote im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet, damit liegt die Zahl der Todesfälle bei 28.

Nach Altersgruppen staffelt sich dies wie folgt: Vier der Verstorbenen waren 40 bis 60 Jahre alt, sieben 60 bis 80 Jahre und 17 über 80 Jahre alt. Die meisten Infizierten gibt es den Angaben zufolge mit 883 weiter in der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen.

Herzlich willkommen zurück im Hauptstadt-Ticker an diesem Dienstag. Wir wollen Sie hier wieder durch den Tag begleiten und Sie mit den wichtigsten Meldungen und Informationen aus Berlin versorgen. Schauen Sie gerne immer mal wieder vorbei!