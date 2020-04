LIVEHauptstadt-Ticker

Historischer Tiefstand in Berlins Gefängnissen

Ein Justizbeamter ist in einer JVA von hinten zu sehen: In Berlins Gefängnissen sitzen derzeit weniger Häftlinge als sonst ein. (Quelle: Hendrik Schmidt/Archiv/dpa)

Hier informieren wir Sie jeden Tag über die aktuellsten Nachrichten aus Berlin, mit News und Geschichten aus allen Stadtteilen der Hauptstadt.

Wen es über die Ostertage ins Grüne zieht, sollte aufpassen: Durch das trockene, windige und sonnige Frühlingswetter herrscht derzeit in Berlin ein großes Waldbrandrisiko, warnt die Senatsverwaltung für Umwelt. Trockenes Laub könne sich leicht entzünden und Feuer schnell ausbreiten.

Derzeit spazieren wegen der Kontaktbeschränkungen viele Berliner in den Wäldern, Parks und Grünanlagen in der Stadt. Deshalb bittet die Senatsverwaltung, in den kommenden Tagen besonders das Rauch- und Grillverbot und den Mindestabstand zu anderen Spaziergängern zu beachten.

In Berlin beträgt die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen aktuell 4.212 und damit 174 mehr als am Dienstag. Das teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Mittwochabend mit. Demnach starben bisher 37 an dem neuartigen Coronavirus erkrankte Patienten, während am Vortag noch 32 Tote gezählt wurden.

Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden derzeit 546 Erkrankte, davon werden den Angaben zufolge 126 intensivmedizinisch behandelt. Die übrigen Betroffenen sind häuslich isoliert.

Bruno Labbadia: Der Trainer arbeitete zuletzt für den VfL Wolfsburg. (Quelle: Peter Steffen/dpa)



Bruno Labbadia soll nach übereinstimmenden Medienberichten bei Hertha BSC als Cheftrainer einsteigen und Alexander Nouri schon vor dem Saisonende ablösen. Nach Informationen von "Bild" und "kicker" vom Mittwochabend sei eine Unterschrift des 54-Jährigen nur noch eine Frage der Zeit.

Demnach soll Labbadia den Klub vor dem Absturz in die 2. Liga bewahren und bereits in den nächsten Tagen das Training übernehmen. Dass Nouri nach Saisonende gehen muss, stand bereits fest. Mehr dazu lesen Sie hier.

Es sieht gerade schon vielversprechend aus: Heute wird es wieder frühlingshaft mild und trocken in Berlin. 15 bis 20 Grad sind drin, regnen soll es nicht. Nachts wird es allerdings wieder kühl, die Temperaturen sinken auf 4 bis 0 Grad.



Mit der Corona-Krise ist in den Berliner Haftanstalten die Zahl der Gefangenen deutlich gesunken. Derzeit sitzen genau 3.339 Inhaftierte ein, wie die Verwaltung von Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) mitteilte. Dies sei ein "historischer Tiefstand" bei den Gefangenenzahlen. Im Jahr 2007 gab es den höchsten Wert mit bis zu 5.600 Inhaftierten.

Nun gebe es personelle und räumliche Reserven, die für den Notfall einer Corona-Verbreitung in den Anstalten benötigt würden, sagte Sprecher Sebastian Brux der Deutschen Presse-Agentur.

Berlin hatte Mitte März den Haftantritt für Menschen ausgesetzt, die wegen nicht gezahlter Geldstrafen hinter Gitter müssten. Es gilt ein Aufschub von vier Monaten.

Herzlich willkommen zurück im Hauptstadt-Ticker an diesem Donnerstag. Wir wollen Sie hier wieder durch den Tag begleiten und Sie mit den wichtigsten Meldungen und Informationen aus Berlin versorgen. Schauen Sie gerne immer mal wieder vorbei!