Berlin

Bislang 70 positive Coronatests am Klinikum Nordfriesland

18.01.2021, 18:47 Uhr | dpa

70 Mitarbeiter des Klinikums Nordfriesland sind bislang bei Coronatests positiv auf das Virus getestet worden. 37 davon arbeiteten am Standort Husum und 33 am Standort Niebüll, sagte ein Kreissprecher. Weitere Testergebnisses lagen den Angaben zufolge noch nicht vor. Nach einem Coronaausbruch in dem Klinikum waren am Wochenende nach Angaben des Sprechers knapp 1200 Mitarbeiter getestet worden. 200 weitere Tests stehen nach Angaben des Sprechers noch aus.

An dem Klinikum gilt nach Angaben eines Kliniksprechers zunächst bis zum 21. Januar ein Aufnahmestopp. Das Gesundheitsamt des Kreises hat Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter angeordnet, die auch für den privaten Bereich gelten. Solange diese Mitarbeiter aber keine Symptome zeigten, könnten sie mit entsprechenden Schutzmaßnahmen ihrer Arbeit weiterhin nachgehen. Jeder positiv Getestete müsse sofort zu Hause bleiben. Am Montag wurden nach Angaben eines Kliniksprechers am Standort Husum noch 85 Patienten behandelt und in Niebüll 23.