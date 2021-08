Newsblog zu Corona-Protesten

Polizei geht gegen Querdenker vor

29.08.2021, 12:08 Uhr | t-online

Am Samstag fanden mehrere Demonstrationen von Kritikern der Corona-Maßnahmen in Berlin statt: Auch am Sonntag soll es zu Protesten kommen. (Quelle: FutureImage/imago images)

Nachdem trotz Verbots am Samstag Tausende Menschen in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen protestiert hatten, haben sich auch am Sonntag Querdenker in der Hauptstadt versammelt. Ein Überblick über die Proteste.

Etwa 2.200 Polizisten sind am Sonntag in Berlin im Einsatz, um die angekündigten Proteste gegen die Corona-Maßnahmen zu begleiten. Einige der Kundgebungen waren zwar wegen erwartbarer Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetzt verboten worden. Doch auch wie bereits am Samstag rechnen die Beamten mit illegalen Aufmärschen.

Hunderte marschieren durch Prenzlauer Berg

Eine Gruppe aus offenbar mehreren hunderten Menschen zieht durch den Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg. Ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz.

"Größere Personengruppen" am Humboldthain

Eine erste Versammlung hat es offenbar bereits am Vormittag am Volkspark Humboldthain in Wedding gegeben. Dort befinden sich laut "Berliner Zeitung" mehrere Hundert Menschen. Die Polizei spricht lediglich von einer "größeren Personengruppe", die sich an einer Versammlung beteiligen wollte. Diese sei jedoch vom Anmeldenden abgesagt worden.

Wie der "Tagesspiegel" berichtet, ist die Polizei offenbar erfolgreich in der Taktik, die "Rädelsführer", die Anweisungen über Mikrofon an die Menge geben, schnell in Gewahrsam zu nehmen. So konnten sich die einzelnen Gruppen, die bisher am Humboldthain eingetroffen sind, noch nicht zu einem größeren Aufzug verbinden.

Proteste am Leipziger Platz

Mit einem weiteren Protest der Querdenken-Partei "Die Basis" ist am Sonntagnachmittag auf dem Leipziger Platz zu rechnen. Sie darf stattfinden. Wie aus Meldungen auf Twitter hervorgeht, sind jedoch aktuell nur wenige Dutzend Menschen dort anzutreffen.

Am Samstag hatten sich verschiedene Gruppen an unterschiedlichen Orten der Stadt versammelt, um gegen die Corona-Politik der Regierung zu protestieren. Da viele von ihnen keine Masken trugen, schritt die Polizei teilweise ein, ließ die Demonstranten aber auch gewähren. Es hatte laut Polizei über 100 Festnahmen gegeben.