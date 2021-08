Newsblog zu Corona-Protesten

Tausende Querdenker widersetzen sich Demo-Verboten

29.08.2021, 17:05 Uhr | t-online

Teilnehmer einer Demonstration gegen die Corona-Politik gehen über die Karl-Marx-Allee in Richtung Alexanderplatz: Auch am Sonntag finden in Berlin, teils trotz Verboten, Demonstrationszüge statt. (Quelle: Christophe Gateau/dpa)

Erneut haben sich in Berlin wieder Tausende Querdenker versammelt, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Anwohner wehren sich. Ein Überblick über die Proteste.

Etwa 2.200 Polizisten sind am Sonntag in Berlin im Einsatz, um die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen zu begleiten. Einige der Kundgebungen waren zwar wegen erwartbarer Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetzt verboten worden. Die Beamten sind trotzdem mit ungenehmigten Aufmärschen beschäftigt.

Polizei: Demonstranten "irren" durch Friedrichshain

Eine Gruppe aus mehreren Tausend Menschen zieht aktuell nach einem Marsch durch Prenzlauer Berg durch den Berliner Stadtteil Friedrichshain. Da die Lage unübersichtlich ist, ist ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Nach Informationen des "Tagesspiegel" ist ein Zug im Bereich des Alexanderplatzes unterwegs, ein weiterer nach wie vor im Bereich Landsberger Allee/Danziger Straße. Nach Informationen von Reportern soll die Polizei bis zu 150 Demonstrierende in der Danziger Straße eingekesselt haben. Zudem sollen Pflastersteine auf ein Presseteam der Polizei geworfen worden seien.

Polizisten stehen Demonstrierenden gegenüber: Die Beamten versuchen, dass sich möglichst keine großen Menschenansammlungen bilden, was nur teilweise gelingt. (Quelle: Mang/Reuters)

Anwohner und Passanten sind genervt – und wehren sich

Einem Reporter zufolge haben einige Anwohner im Prenzlauer Berg unter anderem Banner mit Aufschriften wie "Verpisst Euch aus unserem Kiez" gegen den Auflauf aufgehängt. Er berichtet zudem, dass er von Wasser getroffen wurde, welches wohl für die Demonstrierenden gedacht war. Auch Mittelfinger werden in Richtung des Zuges gezeigt, sowie teilweise auch verbal auf die Menschen reagiert. Ein Video vom Samstag zeigt einen Berliner, der die ganze Veranstaltung als "Humbug" bezeichnet.

Abstände und Masken werden auf Versammlungen ignoriert

Am Leipziger Platz in Mitte haben sich laut Polizei "wenige Hundert" Demonstrierende versammelt. Der Protest war wohl von der Querdenken-Partei "Die Basis" angemeldet worden. Offenbar tragen kaum Teilnehmer Masken und auch Abstände werden nicht eingehalten. Deswegen fordert die Polizei die Teilnehmer mittels Lautsprecher dazu auf, sich an die Corona-Regeln zu halten. Bereits bei dem Aufmarsch in Prenzlauer Berg hatte kaum einer der Teilnehmer einen Mund-Nasen-Schutz auf.

Szene-Anwalt offenbar festgenommen

Die Polizei nimmt immer wieder sogenannte "Rädelsführer" fest, die die Proteste in Berlin anführen. Offenbar hat es auch den Querdenken-Anwalt Markus Haintz getroffen, wie mehrere Twitter-Nutzer berichten. Auf einem Bild ist augenscheinlich zu sehen, wie er von mehreren Polizisten gegen eine Wand gedrückt wird.

Polizisten nehmen einen Teilnehmer einer Demonstration gegen die Corona-Politik der Bundesrepublik fest: Bei ihm soll es sich um Markus Haintz handeln. (Quelle: Gateau/dpa)



Regierungsviertel abgeriegelt

Wie bereits am Vortag sichert die Polizei das Regierungsviertel ab, Zugänge sind gesperrt. Am Samstag hatte eine Gruppe Demo-Teilnehmer versucht, eine Absperrung in in Moabit zu durchbrechen.

Vor dem Reichstagsgebäude stehen Polizeiautos: Die Polizei hat das Regierungsviertel wegen angekündigten Querdenker-Demonstrationen gegen die Corona-Politik weiträumig abgesperrt. (Quelle: Gateau/dpa)



"Größere Personengruppen" am Humboldthain

Am Vormittag versammelten sich bereits am Volkspark Humboldthain in Wedding Hunderte Menschen. Das berichtet die "Berliner Zeitung". Die Polizei sprach lediglich von einer "größeren Personengruppe", die sich an einer Versammlung beteiligen wollte. Diese sei jedoch von den Anmeldern abgesagt worden.

Wie der "Tagesspiegel" berichtet, ist die Polizei offenbar erfolgreich in der Taktik, die "Rädelsführer", die Anweisungen über Mikrofon an die Menge geben, schnell in Gewahrsam zu nehmen. So konnten sich die einzelnen Gruppen, die bisher am Humboldthain eingetroffen sind, noch nicht zu einem größeren Aufzug verbinden.

Am Samstag hatten sich verschiedene Gruppen an unterschiedlichen Orten der Stadt versammelt, um gegen die Corona-Politik der Regierung zu protestieren. Da viele von ihnen keine Masken trugen, schritt die Polizei teilweise ein, ließ die Demonstranten aber auch gewähren. Es hatte laut Polizei über 100 Festnahmen gegeben.