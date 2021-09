Greta Thunberg in Berlin

"Fridays for Future" bereitet sich auf globalen Klimastreik vor

24.09.2021, 08:11 Uhr | dpa

"Fridays for Future"-Anhänger bei einer Demo in Berlin (Archivbild): Die Initiative hat wieder einen "globalen Klimastreik" ausgerufen. (Quelle: IPON/imago images)

Auf der ganzen Welt streiken Schüler und Aktivisten am Freitag für eine effiziente Klimapolitik. In Berlin werden die Demos besonders groß ausfallen – mit prominenten Gästen.

Die Aktivisten von Fridays for Future rufen für diesen Freitag zu ihrem achten weltweiten Klimastreik auf. Wie die Organisation am Donnerstag mitteilte, sind mindestens 1.400 Streiks und Aktionen in mehr als 80 Ländern geplant. In allen Ländern der EU wollen die Aktivisten auf die Straße gehen, um von den politisch Verantwortlichen eine ambitioniertere Klimaschutzpolitik zu fordern.

Klimastreik in Berlin: Greta Thunberg und Luisa Neubauer dabei

Auch in Deutschland wollen die Klimaschützer nur zwei Tage vor der Bundestagswahl am kommenden Sonntag ein deutliches Zeichen setzen und die Menschen für das Thema sensibilisieren. Bisher seien mehr als 450 Aktionen in jedem Bundesland angemeldet. Besonders große Kundgebungen erwarten die Organisatoren in Hamburg, Berlin, Freiburg und Köln. In Berlin wird die Initiatorin der Bewegung, die Schwedin Greta Thunberg, zu Gast sein und am Mittag gemeinsam mit der deutschen Aktivistin Luisa Neubauer auf die Straße gehen.

Aktivisten demonstrieren vor dem Brandenburger Tor für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels (Archivbild): Greta Thunberg und Luisa Neubauer werden in Berlin zu den Klimastreiks kommen. (Quelle: IPON/imago images)

In Berlin gibt es um 12.00 Uhr eine erste Kundgebung auf dem Platz der Republik. Die Demonstranten wollen dann eine Runde durchs Regierungsviertel und zurück zum Reichstagsgebäude laufen, wo dann Thunberg spricht. Schon ab dem Vormittag sind zahlreiche Fahrraddemonstrationen von verschiedenen Plätzen in der Stadt aus zum Regierungsviertel angekündigt. Einige Fahrradkorsos von Schülern starten direkt vor den Schulen.

Zeitgleich läuft rund ums Brandenburger Tor weiter der Aufbau von Bühnen und Infrastruktur für den Berlin Marathon am Samstag und Sonntag. Wegen der vielen Absperrungen sind Verkehrsbehinderungen und Staus in der Innenstadt zu erwarten. Zu der Berliner Demonstration "Alle fürs Klima" sind 20.000 Teilnehmer bei der Polizei angemeldet.

Unter dem Motto "Alle fürs Klima" haben sich dem Streik nach Angaben von Fridays for Future auch zivilgesellschaftliche Organisationen wie Umweltverbände und Kirchen angeschlossen. Darüber hinaus sollen sich auch mehr als 4.000 Unternehmen am Klimastreik beteiligen. Die letzte weltweite Protestaktion war am 19. März dieses Jahres.