Berlin

Vor den Topspielen: Sechs Füchse zu Länderspielen unterwegs

02.11.2021, 14:57 Uhr | dpa

Berlin (dpa) – Trainer Jaron Siewert von den Füchsen Berlin muss mit einem verkleinerten Kader die Vorbereitung auf die kommenden Spitzenspiele in der Handball-Bundesliga angehen. Gleich sechs Profis wurden zu den Länderspielen ihrer Nationalmannschaften in dieser Woche berufen. Zudem fehlen der verletzte Fabian Wiede sowie der in der letzten Woche operierte Kapitän Paul Drux.

Die Weltmeister Lasse Andersson und Jacob Holm treffen mit der dänischen Nationalmannschaft beim hochkarätig besetzten Golden League-Turnier auf den EM-Dritten Norwegen am Donnerstag sowie am Samstag auf Olympiasieger Frankreich und einen Tag später auf die Niederlande. Für Serbien geht es mit Dejan Milosavljev und Mijajlo Marsenic am Freitag und Samstag gegen Nordmazedonien. Der Schwede Valter Chrintz spielt zweimal am Donnerstag und Samstag gegen Polen. Milos Vujovic und die Nationalmannschaft aus Montenegro spielen von Donnerstag bis Samstag beim Vier-Länder-Turnier in Tunesien auf den Gastgeber, die Schweiz sowie die Kapverden.

Nach der Rückkehr stehen für den ungeschlagenen Tabellenzweiten der Bundesliga die Topspiele am 10. November bei der SG Flensburg-Handewitt sowie drei Tage später daheim gegen Spitzenreiter SC Magdeburg an.