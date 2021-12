Saarbrücken

446 neue Corona-Fälle im Saarland: Inzidenz weiter gesunken

22.12.2021, 07:36 Uhr | dpa

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist im Saarland am Mittwoch weiter gesunken. Nach Angaben des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) erreichte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen einen Wert von 252,9 (Stand 3.25 Uhr) nach 270,9 am Vortag. Innerhalb eines Tages infizierten sich demnach 446 weitere Menschen nachweislich mit dem Coronavirus. Es wurden 7 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Seit Beginn der Pandemie sind landesweit 1214 Menschen mit oder an der Krankheit gestorben. Insgesamt 71.504 Infektionen wurden registriert.

Nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Mittwoch lagen landesweit 73 erwachsene Covid-19-Patienten auf Intensivstationen, 41 von ihnen wurden beatmet (Stand: 6.05 Uhr).