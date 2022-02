Nördlich von Berlin

Lkw-Unfall blockiert A24 – lange Staus

11.02.2022, 08:35 Uhr | dpa

Auf der Autobahn 24 Hamburg-Berlin hat ein umgekippter Sattelzug lange Staus verursacht. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt.

Ein Unfall mit einem Lastwagen hat am Freitagmorgen bei Fehrbellin (Ostprignitz-Ruppin) zu kilometerlangen Staus auf der Autobahn 24 Hamburg-Berlin geführt.



Wie eine Polizeisprecherin sagte, kippte der Sattelzug aus bisher ungeklärter Ursache hinter der Anschlussstelle Fehrbellin um, wobei der Fahrer verletzt wurde. Lkw und Anhänger blockieren mehrere Fahrspuren Richtung Berlin.

Die Bergung werde noch längere Zeit in Anspruch nehmen. Wegen des schon langen Staus in Richtung Berlin müsse der Verkehr inzwischen schon in Neuruppin abgeleitet werden. Weitere Einzelheiten seien noch nicht bekannt.