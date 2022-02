Berlin

Corona-Inzidenz steigt in Sachsen-Anhalt wieder an

24.02.2022, 08:57 Uhr | dpa

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Sachsen-Anhalt wieder angestiegen. Der Wert lag am Donnerstag bei 1582,3, wie das Robert Koch-Institut (RKI) auswies. Am Vortag hatte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner pro Woche bei 1499,7 gelegen. Deutschlandweit sank die Inzidenz leicht auf 1265,0 - nach 1278,9 am Mittwoch. Seit Beginn der Pandemie wurden bundesweit mehr als 14 Millionen Corona-Infektionen registriert.

In Sachsen-Anhalt wurden den Gesundheitsämtern binnen 24 Stunden 8841 Corona-Neuinfektionen und sieben weitere Todesfälle gemeldet. Seit Beginn der Pandemie starben im Bundesland im Zusammenhang mit dem Coronavirus den Angaben zufolge 4726 Menschen.

Der Landkreis mit der landesweit höchsten Inzidenz war nach wie vor der Landkreis Jerichower Land mit einem Wert von 2798,6, gefolgt vom Landkreis Harz mit 1899,3. Den niedrigsten Inzidenz-Wert wies die Stadt Dessau-Roßlau mit 836,8 aus, gefolgt vom Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit 1134,7.