Dunja Hayali und Karl Lauterbach beim "EuroJam"

Bei der Veranstaltung "EuroJam" wollen Prominente wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Moderatorin Dunja Hayali neue Gedanken f├╝r Europa entwickeln. Au├čerdem werden am 9. Mai in Berlin die Politikerin Marina Weisband, Bahn-Chef Richard Lutz und Comedienne Idil Baydar erwartet. Auch der neue Pr├Ąsident des Deutschen Fu├čball-Bundes, Bernd Neuendorf, steht als einer der Sprecher auf der Liste.

Bei dem Ideen-Jam mit Musik haben die G├Ąste 15 Minuten Zeit f├╝r ihren Vortrag. Dahinter steht laut der Ank├╝ndigung die gemeinn├╝tzige und ├╝berparteiliche Initiative "Tu was f├╝r Europa". Ein Ziel: "Wir wollen Raum schaffen f├╝r Ungewohntes, Unbekanntes, ├ťberraschendes, und ja, auch Unbequemes."

"Wir erhoffen uns innovative und zukunftsgewandte Impulse", erkl├Ąrt Franziska Brantner, parlamentarische Staatssekret├Ąrin im Wirtschaftsministerium und stellvertretende Vorsitzende von "Tu was f├╝r Europa". Angesichts der Umbr├╝che in Europa sei es wichtig, konventionelle Diskurse zu verlassen und neue Argumente, Sichtweisen und Ans├Ątze zuzulassen. Die Veranstaltung im Glashaus an der Arena Berlin wird im Livestream ├╝bertragen.