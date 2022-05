Berlin: Flaggenverbot wird kreativ missachtet

So auch Marina Chervakov. Die 45-Jährige lebt seit 25 Jahren in Berlin, ursprünglich stammt sie aus Kasachstan. Sie gedenkt jedes Jahr am 9. Mai ihres Großvaters Ivan. Dass die Flaggen verboten wurden, findet sie schade. Trotzdem ist sie froh, dennoch gedenken zu können. "Es ist einer unserer wichtigsten Feiertage", erklärt Chervakov. "Fast jede Familie in der Sowjetunion hat der Weltkrieg getroffen." Mit dem Krieg in der Ukraine habe das nichts zu tun, sagt sie.