Ministerium: Keine Anfrage für Treffen mit Ost-Regierungen

Das Bundeswirtschaftsministerium hat nach eigenen Angaben keine gemeinsame Anfrage der Ost-Ministerpr├Ąsidenten f├╝r ein Treffen mit Minister Robert Habeck (Gr├╝ne) wegen des geplanten ├ľl-Embargos gegen Russland erhalten. "Aber selbstverst├Ąndlich wird Minister Habeck immer das Gespr├Ąch mit den Ministerpr├Ąsidenten suchen beziehungsweise steht mit diesen auch im regelm├Ą├čigen Austausch", sagte eine Sprecherin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Der s├Ąchsische Ministerpr├Ąsident Michael Kretschmer (CDU) hatte die Pl├Ąne f├╝r das ├ľl-Embargo zuvor erneut in Frage gestellt. "Ein ├ľl-Embargo kann es nur geben, wenn gew├Ąhrleistet ist, dass zu 100 Prozent die wegfallenden Mengen durch andere Quellen ersetzt werden und das auch zu vern├╝nftigen, wettbewerbsf├Ąhigen Preisen", sagte er. Die ostdeutschen Ministerpr├Ąsidenten h├Ątten f├╝r die n├Ąchsten Tage dringend um ein Gespr├Ąch mit Wirtschaftsminister Habeck gebeten.

Die Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums verwies darauf, dass Habeck zu Beginn der Woche den sachsen-anhaltische Ministerpr├Ąsidenten Reiner Haseloff (CDU) und seinen th├╝ringischen Kollegen Bodo Ramelow (Linke) in deren Heimatbundesl├Ąndern zu Gespr├Ąchen getroffen habe. In der Vorwoche habe Habeck gemeinsam mit dem brandenburgischen Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) die Raffinerie in Schwedt besucht. "Unsere T├╝ren stehen f├╝r ein Gespr├Ąch immer offen."