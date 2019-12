LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Diese BVB-Stars überzeugten gegen Prag – andere jedoch nicht

11.12.2019, 10:56 Uhr | t-online.de , vss

Egal, ob BVB oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

Der BVB musste die Aufgabe gegen Prag erfüllen, um in der Champions League auf ein Weiterkommen zu hoffen. Viele Dortmunder Profis wussten dabei zu überzeugen, andere gingen es jedoch langsam an. Schauen Sie hier, wer.

Borussia Dortmund steht im Achtelfinale der Champions League. Mit einem 2:1 siegten die Borussen gegen Prag. Vor allem bei Schlussmann Roman Bürki darf sich der BVB bedanken. Schützenhilfe gab es zudem vom FC Barcelona. Mehr bei den Kollegen von "kicker".

Borussia Dortmund hat dank eines Heimsieges gegen Slavia Prag das Achtelfinale der Champions League erreicht. Der BVB gewann sein letztes Gruppenspiel gegen Slavia Prag mit 2:1(1:1). Da Inter Mailand im Parallelspiel gegen den FC Barcelona verlor, sind die Borussen im kommenden Jahr weiterhin in der Königsklasse dabei. Alle Infos zum gestrigen UCL-Spiel lesen Sie hier.

