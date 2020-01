LIVESport-Tag im Live-Blog

BVB-Legende Hans Tilkowski ist gestorben

06.01.2020, 13:44 Uhr | t-online.de , vss

t-online.de-Reporter Dominik Sliskovic begleitet Borussia Dortmund im spanischen Wintertrainingslager in Marbella. Dort beobachtet er das Training – und hat einen Führungsspieler ausgemacht: Mats Hummels. Er zeige sich engagiert, habe Hunger auf Erfolg und könnte den BVB wieder zum Titelgewinn führen. Seine ausführlichere Einschätzung sehen Sie hier:





Der ehemalige Torhüter Hans Tilkowski ist im Alter von 84 Jahren nach längerer Krankheit gestorben. Das berichtet die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung". Er hat für Westfalia Herne und für den BVB gespielt. Mit Borussia Dortmund wurde er 1965 Pokalsieger und gewann ein Jahr später den Europapokal der Pokalsieger. 39 Länderspiele hat Tilkowski insgesamt für die deutsche Nationalmannschaft bestritten, 1966 wurde er schließlich Vizeweltmeister mit ihr. Auch beim legendären Wembley-Tor stand Hans Tilkowski im Tor. Als erster Torhüter überhaupt hat er 1965 den Titel "Fußballer des Jahres" verliehen bekommen. Mehr dazu hier...

Seit einigen Tagen ist das Team der Borussia Dortmund im Trainingslager in Marbella. Die heutige Trainingseinheit können Sie auf der Facebookseite des Vereins live verfolgen.

Der FC Bayern München ist einem Bericht der spanischen Zeitung "Marca" zufolge an BVB-Außenverteidiger Achraf Hakimi interessiert. Die Münchner sollen bei Real Madrid wegen des nach Dortmund ausgeliehenen Spielers nachfragt haben, schreibt das Blatt ohne Quellenangabe. Der 21-jährige Marokkaner Hakimi hat in Madrid einen Vertrag bis 2022 und spielt seit Sommer 2018 für Borussia Dortmund. Der FC Bayern ist derzeit auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger.

Die Handballspielerin Merel Freriks feiert heute ihren 22. Geburtstag! Die gebürtige Niederländerin, die auch der niederländischen Nationalmannschaft angehört, spielt aktuell bei Borussia Dortmund.

Erst seit wenigen Tagen ist Erling Haaland bei seinem neuen Klub, dem BVB. Doch schon jetzt sorgt er für jede Menge Wirbel, wie "Bild" berichtet. Offenbar fällt der so lang ersehnte Neuzugang schon jetzt aus. Er fehlt aufgrund einer Knie-Blessur beim Teamtraining. Sogar beim Rückrundenauftakt in Augsburg könnte er fehlen.

Erling Haaland: Schon nach wenigen Tagen sorgt der Neuzugang von Borussia Dortmund für Aufregung. (Quelle: Kirchner-Media/imago images)



Auch ein offenbar bislang unbekanntes Vertragsdetail sorgt für Aufregung. Wie "The Athletic" berichtet, besitzt der Vertrag bis 2024 eine Ausstiegsklausel. Für deutlich mehr als 60 Millionen Euro dürfte Haaland seinen neuen Klub zu einem späteren Stichtag vorzeitig verlassen.

