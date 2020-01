Dortmund

Can nicht im Juve-Kader: Wechsel zum BVB Anfang der Woche?

26.01.2020, 17:35 Uhr | dpa

Deutschlands Emre Can in Aktion. Foto: Uwe Anspach/Archiv (Quelle: dpa)

Die Spekulationen um einen unmittelbar bevorstehenden Transfer des deutschen Fußball-Nationalspielers Emre Can von Juventus Turin zu Borussia Dortmund bekommen neue Nahrung. Der 26-Jährige war für das Topspiel in der Serie A, Juve gegen den SSC Neapel, am Sonntag nicht im Kader. Offiziell fehle der Mittelfeldspieler wegen Grippe - aber dahinter stecke der Transfer, meldete die Zeitung "Gazzetta dello Sport". Anfang der Woche könnte der Wechsel zum BVB fix sein. Dortmund sei bereit, mehr zu zahlen und Juve entgegenzukommen. Die Italiener fordern demnach 30 Millionen Euro.

Schon seit Wochen wird über Cans Abschied aus Turin spekuliert. Auch der Premier-League-Club FC Everton soll an ihm interessiert gewesen sein. Can spielt seit 2018 beim italienischen Rekordmeister und hat dort noch einen Vertrag bis 2022. Allerdings lief es für ihn zuletzt nicht rund und er kam nur selten zum Einsatz.