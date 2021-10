Zugführer unter Schock

Rangierlok kracht am Dortmunder Hafen in Pkw

18.10.2021, 07:13 Uhr | t-online, dpa

Feuerwehreinsatz am Hafen von Dortmund: Dort ist eine Lok in einen Pkw geprallt. Obwohl das Fahrzeug zerstört wurde, hatte die Insassen großes Glück.

Ein Auto ist am Sonntagabend an einem unbeschränkten Bahnübergang im Dortmunder Hafen mit einer Rangierlok zusammengestoßen. Die Insassen des Fahrzeugs hätten dabei "Glück im Unglück" gehabt, da die Lok die Bahngleise an dem Übergang im Bereich der Speicherstraße gegen 18.20 Uhr nur in langsamer Fahrt passiert habe, sagte ein Sprecher der Dortmunder Feuerwehr.

Sie blieben unverletzt. Der Lokführer wurde mit einem Schock vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Wagen wurde bei dem Unfall den Angaben zufolge zerstört.

Während des Feuerwehreinsatzes musste der Bahnübergang voll gesperrt werden. Der Einsatz war gegen 19.45 Uhr beendet. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar.