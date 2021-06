Dresden

Drogenhandel über den eigenen Laden: Mann angeklagt

25.06.2021, 11:12 Uhr | dpa

Wegen Drogenhandels in 23 Fällen hat die Staatsanwaltschaft Dresden einen 41-Jährigen angeklagt. Der Mann soll laut Mitteilung vom Freitag zwischen Januar 2019 und März 2020 mindestens 15 Mal monatlich je drei Kilogramm Marihuana erworben haben, um es mit Gewinn weiter zu verkaufen. In den Monaten danach bis Anfang 2021 habe er von bisher Unbekannten in Berlin und Dresden insgesamt 26,5 Kilogramm der Drogen sowie fünf Kilogramm Cannabis- und Amphetamin-Produkte für insgesamt 133.000 Euro gekauft.

Die Drogengeschäfte wickelte er den Angaben nach über seinen Laden in der Dresdner Neustadt ab und kommunizierte dabei über verschlüsselte Mobiltelefone von "EncroChat". Auf den Mann wurden französische Ermittlungsbehörden aufmerksam, die den Datenbestand des Anbieters für einen gewissen Zeitraum entschlüsselten. Der nicht vorbestrafte Beschuldigte ist seit Ende Januar in Untersuchungshaft.