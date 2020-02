LIVEStadt im Ausnahmezustand

Live-Blog zum Karneval in Düsseldorf

Rosenmontagszug in Düsseldorf: Zehntausende Menschen feiern heute wieder Karneval auf den Straßen und in den Kneipen. (Quelle: Bettina Strenske/imago images)

Der Rosenmontagsumzug in Düsseldorf lockt jedes Jahr Zehntausende Menschen auf die Straßen. In diesem Jahr richten sich die Blicke vor allem auch gen Himmel - denn die große Frage ist, ob das Wetter hält.

7.56 Uhr: Regenschirm nicht vergessen!

Jecken sollten am Rosenmontag in Nordrhein-Westfalen ihren Regenschirm nicht vergessen: Zum Höhepunkt der Karnevalszeit rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) landesweit mit vielen Wolken und Regen. Demnach soll es am Vormittag vor allem im Süden Niederschlag geben, bevor dieser am Nachmittag dann den Norden erreicht.

Ab Montagmittag ziehen laut DWD die ersten Windböen über das Land. Mit etwa 50 Kilometern pro Stunde sei das aber "kein Vergleich" zu Sturmtief "Yulia" am Sonntag. Deswegen können alle Veranstaltungen, so der derzeitige Stand, wie geplant stattfinden.

7.14 Uhr: Guten Morgen Düsseldorf!

Düsseldorf Helau! So wird es heute wieder aus Hunderttausenden Kehlen schallen. Denn zum traditionellen Rosenmontagsumzug in Düsseldorf feiern Einheimische und Touristen wieder zusammen auf den Straße und in den Kneipen. Wir halten Sie hier heute den ganzen Tag über mit allen wichtigen Informationen dazu auf dem Laufenden.