Nach dreistem Vorfall

Poller an der Kö gegen "Auto-Poser" installiert

01.06.2021, 13:44 Uhr | dpa

An der Düsseldorfer Königsallee werden mobile Poller angebracht: Die Stadt will regen Verkehr auf der Einkaufsmeile verhindern. (Quelle: Wolfgang Harste/dpa)

Schluss mit aufgemotzten Autos und lauter Musik auf der Kö: Mit Pollern will die Stadt gegen sogenannte "Auto-Poser" vorgehen. Grund dafür ist ein Vorfall vom Wochenende.

Nachdem sogenannte "Auto-Poser" am vergangenen Wochenende mobile Absperrungen einfach zur Seite geräumt hatten, lässt die Stadt Düsseldorf nun mobile Poller an der Prachtmeile Königsallee installieren. Die Bauarbeiten begannen am Dienstag.

Die rot-weißen Poller können in Halterungen in der Straße befestigt und zum Beispiel von Rettungskräften mit einem Spezialschlüssel entfernt werden. Hintergrund: Am vergangenen Wochenende war die Kö wegen des Andrangs von "Auto-Posern" erstmals mit Warnbaken gesperrt worden. Die Hindernisse wurden teilweise zur Seite geschoben, so dass doch wieder Dutzende Autos mit lauter Musik über die Kö fuhren.

Stadt und Polizei wollten sich danach zum weiteren Vorgehen beraten. Offizielle Stellungnahmen zum Aufbau der Poller gab es zunächst nicht.