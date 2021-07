Düsseldorf

Sieben-Tage-Inzidenz verharrt in NRW auf niedrigem Niveau

02.07.2021, 08:23 Uhr | dpa

In Nordrhein-Westfalen verharrt die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Der Wert der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen lag am Freitag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 5,6 - nach 5,7 am Donnerstag und 5,5 am Mittwoch. Innerhalb eines Tages wurden 170 neue Fälle verzeichnet. Es kamen 14 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hinzu.

3 der 53 NRW-Kommunen lagen bei der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz im zweistelligen Bereich: der Hochsauerlandkreis (16,2), der Kreis Soest (14,9) und die Landeshauptstadt Düsseldorf (10,5). Den niedrigsten Wert meldete weiterhin Mülheim mit 0,6.