A42 gesperrt

Geisterfahrer-Unfall auf Autobahn – Lebensgefahr

22.04.2022, 19:59 Uhr | t-online, mtt

Das völlig deformierte Auto: Die Fahrerin wurde schwer verletzt in eine Klinik geflogen. (Quelle: Justin Brosch)

Auf der A42 ist eine Frau frontal gegen einen Laster gefahren. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen. Berichten zufolge schwebt sie in Lebensgefahr.

Am Freitagnachmittag hat es auf der A42 in Höhe der Anschlussstelle Duisburg-Baerl einen schweren Unfall gegeben. Eine Kia-Fahrerin ist dort gegen 14.36 Uhr frontal gegen einen Laster gefahren.

Bilder vom Unfallort zeigen große Zerstörung: Die Front des roten Kleinwagens ist vollständig aufgerissen, der Motorblock liegt frei. Auf der Fahrerseite hat die Feuerwehr die B-Säule herausgeschnitten. Am Airbag klebt Blut, ein einsamer rosafarbener Turnschuh liegt im Wagen.

Polizei Düsseldorf korrigiert Verletztenzahl

In einer ersten Mitteilung sprach die Polizei Düsseldorf von mehreren Menschen, die offenbar bei dem mutmaßlichen Geisterfahrer-Unfall verletzt worden seien. Später korrigierten die Beamten diese Aussage, wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten. Außer der Frau wurde bei dem Unfall demnach niemand verletzt.

Die Unfallfahrerin wurde in ein Krankenhaus geflogen. Laut "WAZ" schwebt sie in Lebensgefahr.



A42 in Richtung Dortmund bis zum Abend gesperrt

Völlig unklar ist derzeit noch, wieso die Frau in verkehrter Richtung auf der Autobahn unterwegs war. Die Polizei ermittelt. In Richtung Dortmund ist die Autobahn zwischen Moers-Nord und Duieburg-Baerl aktuell immer noch voll gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallstelle wenn möglich großräumig zu umfahren. Laut ADAC soll die Sperrung bis etwa 21 Uhr am Freitagabend andauern.