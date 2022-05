NRW-Wahl mit mäßig hoher Beteiligung: Enges Rennen erwartet

D├╝sseldorf NRW-Wahl mit m├Ą├čig hoher Beteiligung: Enges Rennen erwartet Von dpa 15.05.2022 - 17:13 Uhr Lesedauer: 3 Min. Der Landeswahlleiter von Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Schellen, schaut in die Kamera. (Quelle: -/Innenministerium NRW/dpa/dpa-bilder)

Kurz vor Schlie├čung der Wahllokale hat sich bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen eine etwas geringere Wahlbeteiligung angedeutet. Bis 16 Uhr lag sie am Sonntag in acht ausgew├Ąhlten Kreisen und kreisfreien St├Ądten im Durchschnitt bei 53,35 Prozent, wie Landeswahlleiter Wolfgang Schellen mitteilte. Er wertete das als "m├Ą├čige Wahlbeteiligung". Bei der Landtagswahl 2017 habe sie zu diesem Zeitpunkt bei rund 59 Prozent gelegen.

Die Wahllokale sind seit 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr ge├Âffnet. Die erste Prognose zum Wahlausgang wird unmittelbar danach erwartet. Rund 13 Millionen Menschen sind im bev├Âlkerungsreichsten Bundesland wahlberechtigt. In letzten Meinungsumfragen zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der CDU von Ministerpr├Ąsident Hendrik W├╝st und der SPD mit Spitzenkandidat Thomas Kutschaty ab.

Beide Politiker gaben unter gro├čem Medienandrang in ihren Heimatkommunen ihre Stimmen ab. W├╝st kam in seiner Heimatstadt Rhede mit seiner Frau Katharina zum Wahllokal und schob das einj├Ąhrige T├Âchterchen Philippa wie schon bei seiner Amtseinf├╝hrung vor einigen Monaten im blauen Kinderwagen vor sich her. W├╝st hatte das Amt des Ministerpr├Ąsidenten im bev├Âlkerungsreichsten Bundesland erst Ende vergangenen Oktobers von Armin Laschet ├╝bernommen, nachdem dieser bei der Bundestagswahl als Kanzlerkandidat der Union gescheitert war.

Kutschaty kam zusammen mit seiner Frau Christina zum W├Ąhlen ausgerechnet in die Grundschule in Essen-Borbeck, in der er 1974 eingeschult worden war. Er setze darauf, dass die SPD st├Ąrkste Kraft in Nordrhein-Westfalen werde, sagte der Sozialdemokrat.