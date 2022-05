Amtliches Wahlergebnis ohne Korrekturbedarf für NRW-Landtag

Kein Korrekturbedarf am Landtagswahlergebnis in Nordrhein-Westfalen: "Die Differenzen zum vorl├Ąufigen Wahlergebnis sind au├čerordentlich gering", teilte Landeswahlleiter Wolfgang Schellen am Montag bei der Bekanntgabe des amtlichen Endergebnisses in D├╝sseldorf mit.