Erfurt

Corona-Inzidenz geht weiter zurück: Daten unvollständig

30.12.2021, 08:54 Uhr | dpa

Die gemeldete Corona-Inzidenz in Thüringen ist am Donnerstag weiter zurückgegangen. Das Robert Koch-Institut (RKI) weist allerdings darauf hin, dass die Daten derzeit kein vollständiges Bild der Lage bieten, weil über Weihnachten und Silvester weniger getestet wird und auch von einem Meldeverzug ausgegangen werden muss.

Laut RKI betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag 435,6. Thüringen bleibt damit vor Brandenburg und Sachsen negativer Spitzenreiter der Bundesländer. Am Mittwoch hatte der Wert noch bei 451,9 gelegen und am Dienstag bei 494,6. Er gibt an, wie viele Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen registriert wurden. Bundesweit lag die Inzidenz bei 207,4 (Vortag: 205,5).

Die zweithöchste Infektionsrate aller deutschen Landkreise und Städte meldete am Donnerstag nach Cottbus (Brandenburg) der Thüringer Ilm-Kreis mit 754,7. Am Vortag hatte der Ilm-Kreis die Liste noch angeführt (869,3).

Binnen eines Tages wurden in Thüringen 2387 neue Infektionen sowie 32 weitere Todesfälle gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind 5840 Corona-Patientinnen und -Patienten gestorben.