Eintracht-Spieler in Portugal gelandet

02.10.2019, 17:59 Uhr | t-online.de

Freude bei Eintracht-Spielern nach dem Sieg in Berlin: Das Team spielt am Donnerstag gegen Vitoria Guimaraes. (Quelle: Jan Hübner/Archiv/imago images)

Am 9. November steigt in Frankfurt der 38. Sportpresseball. Dort werden als Höhepunkt der Veranstaltung wieder die "Legenden des Sports" ausgezeichnet – und jetzt steht fest, wem in diesem Jahr diese Ehre zuteil wird: den beiden ehemaligen Biathletinnen Laura Dahlmeier und Magdalena Neuner. Außerdem sollen auch Skispringer Sven Hannawald, Boxer Henry Maske und Fußballer Matthias Sammer einen Preis bekommen. Das teilten die Veranstalter jetzt mit.

Am Nachmittag sind die Spieler der Eintracht in Portugal gelandet. Im Anschluss ging es ins Mannschaftshotel. Dann können die letzten Vorbereitungen für die morgige Europa-League-Partie gegen Vitoria Guimaraes ja jetzt starten.

Morgen trifft der FSV Frankfurt auf den SV Elversberg 07. Allerdings könnten bei der Partie einige Frankfurter Spieler ausfallen. "Wir haben aktuell im Team mit Krankheiten und Verletzungen zu kämpfen. Trotzdem werde ich versuchen, eine schlagkräftige Truppe auf den Platz zu schicken, die dem Favoriten Paroli bieten kann", sagt Trainer Thomas Brendel. Ein Blick auf die Tabelle der Regionalliga Südwest zeigt: Das ist auch nötig. Denn aktuell steht der FSV Frankfurt auf dem 13. Platz. Toi, toi, toi!

Für die Fraport Skyliners soll nach dem Aus im Pokal heute Abend Wiedergutmachung her. Das Spiel bei den Telekom Baskets Bonn ist gleichzeitig der Auftakt in die neue BBL-Saison. Die Bonner haben sich für das #Cookiegame eine besondere Aktion ausgedacht: Alle Fans können am Telekom Dome abgepackte Lebensmittelspenden abgeben, die dann der Bonner Tafel zu Gute kommen. Hoffen wir, dass die Skyliners auf dem Platz nicht auch wieder Geschenke verteilen. Die Vorschau zum Spiel finden Sie hier...

Der Tross der SGE ist zur Stunde abflugbereit am Frankfurter Flughafen. Im Moment wirken Gelson Fernandes und Co. noch ziemlich entspannt. Das dürfte sich ändern, je näher das Spiel rückt:

Trotz der Verletzungssorgen geht Eintracht Frankfurt als Favorit in das Spiel gegen Vitoria Guimaraes. SGE-Stürmer André Silva, der sich zuletzt ziemlich treffsicher zeigte, kennt den kommenden Gegner aus seiner Porto-Zeit ziemlich gut. Er warnte im Interview auf der vereinseigenen Website jetzt davor, die Portugiesen zu unterschätzen: "Es wird keine leichte Aufgabe. Sie haben einen frenetischen Anhang, welcher die Mannschaft zum Siegen antreibt." Trotzdem hat die Eintracht laut Silva gute Chancen, als Sieger vom Platz zu gehen. Wollen wir es hoffen!

Basketball ist eine internationale Sportart mit einem internationalen Publikum. Bei den Skyliners trägt man dem jetzt Rechnung – und veröffentlicht in Zukunft Spielberichte und Interviews auch auf Serbokroatisch. "Schuld" daran ist ein Freiwilliger, wie der Verein auf seiner Website mitteilt. Schöne Geschichte!



Bei Eintracht Frankfurt richten sich nach dem Ausfall von Kevin Trapp jetzt alle Augen auf dessen Ersatzmann Frederik Rönnow. Der ist zwar schon seit Sommer 2018 bei der SGE, dürfte mit seinem Aufenthalt dort aber bislang alles andere als zufrieden sein. Jetzt bekommt er – voraussichtlich – bis zur Winterpause eine Bewährungschance. Die Kollegen der "Hessenschau" haben sich mal angeschaut, was das für ihn bedeutet. Und auch die "Frankfurter Rundschau" hat einen ausführlichen Blick auf Rönnow und das bevorstehende Spiel gegen Guimaraes geworfen.

Frederik Rönnow klatscht: Der Torwart steht vor einer entscheidenden Phase in seiner Karriere. (Quelle: Jan Huebner/imago images)



