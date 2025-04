Thomalla erinnert an verstorbenen Ex

Von t-online , cc Aktualisiert am 01.05.2025 - 00:56 Uhr

Präsident Trump (l.) heißt sein ukrainisches Gegenüber Selenskyj im Weißen Haus willkommen (Archivbild).

US-Finanzminister: USA und Ukraine haben ein "historisches" Wirtschaftsabkommen unterzeichnet.

Die USA und die Ukraine haben nach Angaben von US-Finanzminister Scott Bessent ein "historisches" Wirtschaftsabkommen unterzeichnet. Er freue sich, die Unterzeichnung bekannt zu geben, sagte Scott am Mittwoch in einer Videobotschaft. Das Abkommen, das den USA im Gegenzug für Investitionen den Zugang zu ukrainischen Rohstoffen sichern soll, war monatelang verhandelt worden. Der Text des Abkommens wurde zunächst nicht veröffentlicht.

"Gemeinsam mit den Vereinigten Staaten schaffen wir den Fonds, der globale Investitionen in unser Land bringen wird", teilte die stellvertretende Ministerpräsidentin der Ukraine, Julia Swyrjdenko, auf X mit. Die Vereinbarung werde es beiden Ländern ermöglichen, ihr wirtschaftliches Potenzial durch gleichberechtigte Zusammenarbeit und Investitionen zu vergrößern. "Die USA werden sich an dem Fonds beteiligen. Zusätzlich zu den direkten finanziellen Beiträgen könnten sie auch neue Hilfe leisten – etwa Luftabwehrsysteme für die Ukraine."

Nach Angaben von Swyrydenko sollen durch das Abkommen Projekte zum Abbau von Rohstoffen wie Mineralien, Öl und Gas gefördert werden. Die Ukraine behalte jedoch die volle Kontrolle über ihre Rohstoffvorkommen. In einer Erklärung des US-Finanzministeriums hieß es am Mittwoch, die Wirtschaftspartnerschaft sei eine Anerkennung für die "große finanzielle und materielle Unterstützung des amerikanischen Volks" an die Ukraine".

Mit Trump und Vance kam es zum Eklat

US-Finanzminister Bessent sagte, das Abkommen zeige die Verpflichtung beider Seiten zu einem dauerhaften Frieden und Wohlstand in der Ukraine.

"Dank der unermüdlichen Bemühungen von Präsident Trump um einen dauerhaften Frieden freue ich mich, heute die Unterzeichnung des historischen Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den Vereinigten Staaten und der Ukraine bekannt geben zu können, mit dem der Investitionsfonds für den Wiederaufbau der Vereinigten Staaten und der Ukraine eingerichtet wird", wird Bessent in einer Erklärung seines Ministeriums zitiert.

USA: Russische Kriegsmaschinerie nicht unterstützen

Das Abkommen war monatelang verhandelt worden – die USA hatten im Gegenzug für Investitionen ursprünglich einen Zugang zu ukrainischen Rohstoffen wie Seltenen Erden gefordert. Während US-Medien bestätigten, dass der Deal auch die Ausbeutung Seltener Erden beinhalte, war davon auf ukrainischer Seite zunächst nicht die Rede. In der Erklärung des US-Finanzministeriums hieß es am Mittwoch lediglich, die Wirtschaftspartnerschaft sei eine Anerkennung für die "große finanzielle und materielle Unterstützung des amerikanischen Volks" an die Ukraine". Bessent sagte, das Abkommen zeige die Verpflichtung beider Seiten zu einem dauerhaften Frieden und Wohlstand in der Ukraine.

Ein weiteres, interessantes Detail ist die Tatsache, dass in der Mitteilung auch eine Distanzierung vom Aggressor Russland enthalten ist – zumindest im Punkt des Wiederaufbaus. So heißt es in der Erklärung des US-Finanzministeriums: "Und um es klar zu sagen: Kein Staat und keine Person, die die russische Kriegsmaschinerie finanziert oder beliefert hat, wird vom Wiederaufbau der Ukraine profitieren dürfen."