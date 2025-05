Die Alpin Family GmbH, ein Betreiber von Hotels und Apartmenthäusern in Österreich , hat beim Handelsgericht Wien Insolvenz angemeldet. Dies berichteten die Gläubiger- und Kreditschutzverbände. Das Unternehmen hat Schulden in Höhe von 17 Millionen Euro, was rund 135 Gläubiger und 73 Mitarbeiter betrifft. Die Gesellschaft soll weitergeführt werden.

Alpin Family betreibt unter den Marken "AvenidA", "The House Collection" und "Alpin Rentals" Hotels mit insgesamt mehr als 3.000 Betten an zehn Standorten, darunter im Salzburger Pinzgau und Pongau sowie in Tirol und Oberösterreich. Die Firmenzentrale befindet sich in Wien.