LIVESport-Tag im Live-Blog

Willems meldet sich nach Kreuzbandriss zu Wort

21.01.2020, 07:51 Uhr | t-online.de, cf

Jetro Willems liegt am Boden: Nach seiner Verletzung hat sich der Spieler nun zu Wort. (Quelle: PA Images/imago images)

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Der von Eintracht Frankfurt ausgeliehene Jetro Willems hat sich nach seinem Kreuzbandriss auf Instagram zu Wort gemeldet. In einem emotionalen Post sprach er davon, dass er, während er diese Worte schreibt, Tränen in den Augen habe. "Ich schwöre, dass ich alles tun werden, dass dies nicht mein letztes Spiel für Newcastle United war", heißt es in dem Post.



