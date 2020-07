Frankfurt am Main

20-Jähriger mit Messer schwer verletzt

05.07.2020, 14:43 Uhr | dpa

Ein 23-jähriger Mann soll einen 20-Jährigen in Frankfurt mit einem Messer schwer verletzt haben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war dem Angriff am späten Samstagabend ein Streit der beiden Männer vorausgegangen.

Demnach wurde der 20-Jährige schwer am Oberkörper verletzt und im Krankenhaus operiert. Er sei noch nicht vernehmungsfähig. Der 23-jährige mutmaßliche Täter wurde in der Nähe des Tatorts festgenommen. Die Hintergründe des Streits waren am Sonntag noch unklar. Die Polizei suchte nach Zeugen.