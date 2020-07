Illegale Abschalteinrichtungen

Razzia bei Fiat in Frankfurt wegen Verdacht auf Diesel-Betrug

22.07.2020, 13:31 Uhr | dpa, t-online.de

Der Eingang der Fiat-Zentrale in Frankfurt: Wegen Betrugsverdachts an Diesel-Motoren sind die Gebäude durchsucht worden. (Quelle: Jan Huebner/imago images)

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt gegen Fiat wegen eines Betrugsverdachts. Tausende Autos könnten manipuliert worden sein. Die deutsche Zentrale des Autobauers in Frankfurt ist jetzt durchsucht worden.

Die Fiat-Zentrale in Frankfurt und weitere Standorte der Auto- und Lastwagenbauer Fiat und Iveco, sowie von deren Tochterfirmen sind am Mittwoch von Ermittlern durchsucht worden. Es gehe um den Verdacht, dass Diesel-Motoren in verschiedenen Modellen manipuliert wurden.



Verschiedene Modelle könnten betroffen sein



In verschiedenen Modellen von Fiat, Alfa Romeo, Jeep und Iveco könnten Motoren mit einer unzulässigen Abschaltvorrichtung verbaut sein, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt mitteilte. Diese Einrichtungen sorgen dafür, dass die Autos die zulässigen Grenzwerte für Stickoxide zwar im Testbetrieb einhalten, sich die Abgasreinigung auf der Straße jedoch weitestgehend abschaltet.

Im Visier der Ermittler sind den Angaben zufolge zehn Gewerbeobjekte in Baden-Württemberg und Hessen, sowie in der italienischen Region Piemont und im Schweizer Kanton Thurgau. Ein Fiat-Chrysler-Sprecher bestätigte die Durchsuchungen und betonte, man kooperiere mit den Behörden.