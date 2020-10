In Cowboystiefeln

Französischer "Spiderman" erklimmt Silberturm

01.10.2020, 19:24 Uhr | t-online, AP

Er ist quasi der "echte Spiderman": Stolze 166 Meter kletterte der Franzose Alain Robert ungesichert in die Höhe in der deutschen Metropole. (Quelle: Reuters)

Ungesichert und in Cowboystiefeln hat der französische Freikletterer Alain Robert in Frankfurt den über 160 Meter hohen Silberturm bestiegen. Hinter der Aktion steckte eine besondere Botschaft.

In Frankfurt hat der französische Freikletterer Alain Robert am Donnerstag für Aufsehen gesorgt. Am Vormittag kletterte der als "Spiderman" bekannte Extremsportler den 166 Meter hohen Silberturm hoch – und das ohne Sicherung und in Cowboystiefeln.

"Ich war in 35 Minuten oben. Ich liebe Frankfurt, es ist hier richtig cool. Die Kletteraktion ist mein Statement zu Covid-19. Hier hoch klettern ist gefährlicher als Corona. Schützt Euch, haltet Abstand, seid vorsichtig. Aber seid nicht ängstlich. Lebt normal weiter", erklärte der 58-Jährige seine Aktion gegenüber "bild.de".

Gegen 10.40 Uhr habe die Frankfurter Polizei die Meldung erreicht, dass Alain Robert die Fassade begleitet von einer Drohne besteige. Beamte hätten daraufhin die Straßen rund um den Silberturm gesperrt, um einen Sicherheitsbereich freizuhalten, sagte ein Sprecher "bild.de".

Ganz ungestraft wird der Franzose mit seiner Aktionen jedoch nicht davonkommen, wie das Nachrichtenportal weiter berichtet. Als Eigentümer des Wolkenkratzers habe die Deutsche Bahn Anzeige wegen Hausfriedensbruchs erstattet. "Plus Ordnungswidrigkeit wegen dem nicht genehmigten Drohnenflug. Eine Sicherheitsleistung musste er hinterlegen, weil er nicht über einen Wohnsitz in Deutschland verfügt. Wir prüfen derzeit, inwieweit wir ihm den Polizeieinsatz in Rechnung stellen können", erklärte der Polizeisprecher weiter.