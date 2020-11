Frankfurt am Main

DFL-Geschäftsführer mit "Pegasos"-Preis ausgezeichnet

05.11.2020, 16:33 Uhr | dpa

Geschäftsführer Christian Seifert von der Deutschen Fußball Liga ist von den Veranstaltern des Deutschen Sportpresseballs mit dem "Pegasos"-Preis ausgezeichnet worden. Der 51-Jährige hat die Auszeichnung in der Sonderkategorie "Besondere Verdienste um den deutschen Sport" erhalten, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag. Veranstalter des Balles in Frankfurt, der wegen der Pandemie in diesem Jahr auf den 6. November 2021 verschoben werden musste, ist der Verband Deutscher Sportjournalisten und der Verein Frankfurter Sportpresse.

Seifert werde mit dem Preis gewürdigt, weil er mit "besonnenem Handeln" ein Signal in der Pandemie im Interesse des Profifußball gesetzt hat, "das im gesamten deutschen Sport Wirkung" gezeigt habe, hieß es. Zudem habe er bewiesen, dass es gelingen kann, dank eines ehrlichen und offenen Kommunikationsstils eine nachhaltige Vertrauensbasis in Politik und Gesellschaft zu schaffen.

Der Pegasos-Preis in der Sonderkategorie "Besondere Verdienste um die Bundesrepublik Deutschland war 2014 erstmals beim Deutschen Sportpresseball an den ehemaligen Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher verliehen worden. In der vergangenen Zeit ging die Auszeichnung an den ehemaligen Skispringer Sven Hannawald und den früheren Boxer Henry Maske.