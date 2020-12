Entschärfung am Sonntag

Weltkriegsbombe im Gallus – 12.000 Anwohner betroffen

05.12.2020, 16:54 Uhr | t-online, ags, dpa

In Frankfurt ist bei Bauarbeiten ein Blindgänger gefunden worden. Die Weltkriegsbombe soll am Sonntag entschärft werden. Das hat erhebliche Auswirkungen auf die Bewohner und den Verkehr.

Am Donnerstag war eine 500-Kilogramm-Weltkriegsbombe bei Arbeiten in einer Baugrube in der Kleyerstraße in Frankfurt gefunden worden. Nach einer Untersuchung durch den Kampfmittelräumdienst wird der Sprengsatz am Sonntag entschärft, wie die Feuerwehr mitteilte.

Aufgrund der Sprengstoffmenge und der Bauart der Bombe britischen Typs sei ein Evakuierungsradius von 700 Metern erforderlich, hieß es. Im Falle einer Detonation seien "erhebliche Schäden an Gebäuden und eine akute Gefahr für Leib und Leben" zu erwarten.

Laut Angaben der Feuerwehr sind etwa 12.000 Anwohner betroffen. Sie müssen bis 8 Uhr ihre Häuser verlassen. Auch Altenwohnheime, Fernwärmeleitung und Umspannanlagen sind betroffen.



Zudem wurde eine Schutzzone im angrenzenden Bereich bestimmt. In diesem Bereich dürfen Anwohner ab 8 Uhr ihr Zuhause nicht verlassen und sollen sich fernab von Fenstern, Glastüren, Terrassen und Balkonen aufhalten. Außerdem sollen sie Fenster und Türen geschlossen halten.

Hier finden Sie eine umfangreiche Informationsseite der Feuerwehr Frankfurt

Ein Polizeifahrzeug vor einem Info-Schild: In Frankfurt müssen am Sonntag 12.000 Menschen evakuiert werden. (Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa)



Die Entschärfung hat auch Auswirkungen auf den Nah- und Regionalverkehr. Wie die VGF mitteilt, kommt es auf den S-Bahn-Linien S1, S2, S7, S8 und S9 zu Umleitungen und Teilausfällen. Das gilt auch für die Regionalbahnen RB10, RB12, RB15 und RE2, RE3, RE4, RE14 und RE70. Die Buslinie 52 wird komplett eingestellt. Nähere Infos finden Sie auf der Info-Seite der VGF. Am Flughafen geht Fraport hingegen nicht von Beeinträchtigungen aus.