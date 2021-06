Frankfurt am Main

Jeder zweite Haushalt durch hohe Mietkosten stark belastet

15.06.2021, 16:37 Uhr | dpa

Etwa jeder zweite Mieter in den hessischen Großstädten gibt laut einer Studie mehr als 30 Prozent seines Nettoeinkommens für Wohnkosten aus. Spitzenreiter seien Darmstadt mit 58,69 und Wiesbaden mit 57,45 Prozent der Mieterhaushalte, teilte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Frankfurt am Dienstag die Ergebnisse einer am selben Tag veröffentlichten Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung mit. Danach sind in Offenbach 53,97, in Kassel 50,50 und in Frankfurt 50,33 Prozent der betroffenen Haushalte durch hohe Wohnkosten stark belastet.

"Die Einkommen werden selbst bei guten Tarifabschlüssen zunehmend von der Miete aufgefressen. Der DGB fordert deswegen von der nächsten Bundesregierung einen sechsjährigen Mietenstopp", sagte der Vorsitzende des DGB-Bezirks Hessen-Thüringen, Michael Rudolph.