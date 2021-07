Coronavirus in Frankfurt

Grenzwert für Lockerungen: Inzidenz steigt über 35

22.07.2021, 08:13 Uhr | dpa

Einkaufsstraße in Frankfurt (Archivfoto): In der Stadt liegt die Inzidenz nun über 35. (Quelle: Ralph Peters/imago images)

Die Zahl der Corona-Infektionen in Frankfurt steigt weiter. Nun hat der örtliche Inzidenz-Wert eine wichtige Marke überschritten.

Die Corona-Fallzahlen in Frankfurt steigen weiter stark an: In der Stadt betrug der Inzidenz-Wert am Donnerstag 37,6 – damit der fünfthöchste Wert an diesem Donnerstag. In Darmstadt lag er bei 35,7, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts (Stand 3.15 Uhr) hervorgeht. Damit liegen beide Städte über dem Grenzwert für weitere Lockerungen.



Landesweit lag die Inzidenz bei 16,9. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen noch 15 betragen.

Coronavirus in Frankfurt: Inzidenz übersteigt 35



Zudem wurden in Hessen binnen 24 Stunden 248 neue Corona-Infektionen registriert worden. Es gab vier weitere Todesfälle. Seit Beginn der Pandemie starben hessenweit 7.573 Menschen mit oder an dem Virus. Die Zahl der erfassten Infektionen beträgt insgesamt 293.201.

Auf den hessischen Intensivstationen lagen nach Daten des Divi-Registers (Stand 6.19 Uhr) 45 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. 14 von ihnen mussten beatmet werden. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.