Frankfurt am Main

Verkehrsgesellschaft präsentiert nachhaltige Gütertram

28.09.2021, 01:39 Uhr | dpa

Wie kann klimafreundlicher Warentransport in Großstädten aussehen? Dieser Frage geht der Radlogistik Verband Deutschland bei einer Konferenz heute in Frankfurt nach. Eine nachhaltige Option will die Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) präsentieren, indem Container eines Lastenrad-Herstellers in eine Straßenbahn verladen und transportiert werden.

Die VGF plant, die Idee einer Gütertram auch für unternehmensinterne Vorhaben zu nutzen. Die Straßenbahn soll etwa über die Stadt verteilte Betriebswerkstätten anfahren und mit Post oder benötigten Ersatzteilen beliefern.

Ein ähnliches Projekt stellte die VGF bereits 2018 vor. Dabei testete das Unternehmen in Zusammenarbeit mit der Stadt Frankfurt und einem Paketzusteller eine klimafreundliche Auslieferungsmethode. Dafür wurden Pakete zunächst per Logistiktram transportiert und dann per Lastenrad zugestellt. So sollte nicht nur die Umwelt, sondern auch der Verkehr entlastet werden.