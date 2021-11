Hochhauskletterei in Frankfurt

Polizei nimmt französischen "Spiderman" fest

23.11.2021, 13:52 Uhr | t-online

Spektakuläre Aktion am Dienstag in Frankfurt: Extremkletterer Alain Robert kraxelte mit einem Kollegen an der Fassade des Skyper-Hochhauses nach oben. Am Ende kassierte er eine Anzeige.

Man nennt ihn den französischen "Spiderman" – und am Dienstag machte er seinem Namen erneut alle Ehre: Alain Robert bestieg in Frankfurt das 153,8 Meter hohe Skyper-Hochhaus. Und das komplett ohne Sicherung.

An seiner Seite hatte der 59-Jährige einen jungen Kollegen: Leo Urban, ebenfalls aus Frankreich, aber 32 Jahre jünger.



Alain Robert und Leo Urban an der Fassade: Ein Mann im Gebäude schaut ihnen erstaunt hinterher. (Quelle: Kai Pfaffenbach/Reuters)



Robert ist berühmt für seine Kletterkünste. Er war schon auf dem Eiffelturm, dem Empire State Building in New York und dem 508 Meter hohen Wolkenkratzer Taipei 101.

Angekommen: Urban (rechts) und Robert auf dem Dach. (Quelle: Boris Roessler/dpa)



Frankfurt und insbesondere das Skyper-Hochhaus (39 Stockwerke, Platz 15 der höchsten Gebäude Deutschlands) scheinen ihm besonders gut zu gefallen. 2008 und 2019 war er hier bereits auf Tour. Beim letzten Mal nahm ihn nach dem Abstieg direkt die Polizei in Empfang.

Wieder Festnahme in Frankfurt: Für beide Kletterer nicht das erste Mal

Auch Leo Urban kennt die Frankfurter Polizei schon. Er kletterte diesen Sommer bereits aufs Dach des 166 Meter hohen Silberturms – und musste hinterher 250 Euro Kaution bezahlen, um wieder frei zu kommen.

Auch am Dienstag kam die Polizei. Beamte sperrten den öffentlichen Bereich am Hochhaus ab. Die beiden Kletterer seien vorübergehend festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Gegen sie wurde Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs gestellt.