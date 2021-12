Festnahme am Flughafen

Streit in Lokal: Zwei Männer mit Messer verletzt

05.12.2021, 15:07 Uhr | dpa

Mehrere Gäste eines Lokals gerieten in Streit. Dann zückte jemand ein Messer. Zwei Männer wurden verletzt, ein dritter später am Frankfurter Flughafen festgenommen.

Nach einem Streit in einem Lokal in der Frankfurter Innenstadt sind zwei Männer mit einem Messer verletzt worden. Der Disput zwischen mehreren Gästen des Lokals hatte sich am frühen Sonntagmorgen auf die Straße verlagert, wie die Polizei in Frankfurt mitteilte. Dort hätten dann ein 27- und ein 29-Jähriger Verletzungen durch ein Messer davongetragen. Sie kamen in Krankenhäuser.

Einen tatverdächtigen 24-Jährigen nahm die Polizei nach eigenen Angaben noch am Sonntagvormittag am Frankfurter Flughafen fest. Die Mordkommission der Kriminalpolizei in Frankfurt ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die Hintergründe der Tat und des Streits waren zunächst völlig unklar.