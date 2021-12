Schwer verletzt

19-Jähriger von S-Bahn erfasst

30.12.2021, 13:11 Uhr | dpa

Rettungswagen des ASB fährt am Abend mit Blaulicht während eines Noteinsatzes in Frankfurt. (Symbolbild) Der 19-Jährige musste notoperiert werden.

Dramatischer Zwischenfall in Frankfurt: Eine S-Bahn hat einen jungen Mann erfasst. Er wurde schwer verletzt, der Lokführer hatte ihn nicht gesehen. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Ein junger Mann ist in Frankfurt von einer S-Bahn erfasst und schwer verletzt worden. Zu dem Zusammenstoß zwischen den Stationen Frankfurt-Rödelheim und Frankfurt-Westbahnhof kam es am Mittwochabend, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Sie geht nach eigenen Angaben derzeit von einem Unfall aus. Warum sich der 19-Jährige an den Gleisen befand, war zunächst noch unklar.

Der Lokführer hatte ihn nicht gesehen, bemerkte laut Polizei aber einen Schlag an seinem Triebfahrzeug, stoppte die Bahn in Rödelheim und alarmierte die Notfall-Leitstelle. Sogenannte Notfallmanager fanden den Schwerverletzten schließlich an der Stelle der Kollision. Der 19-Jährige kam in die Frankfurter Uniklinik und musste notoperiert werden. Der Bahnverkehr wurde durch den Vorfall erheblich beeinträchtigt.