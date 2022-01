Lebensgefährlich verletzt

Mann bekommt Messer in die Brust – 16-Jähriger festgenommen

11.01.2022, 10:02 Uhr | dpa, t-online, ads

Ein Mann hält ein Messer in der Hand (Symbolbild): Ein Jugendlicher soll seinen Nachbarn schwer verletzt haben. (Quelle: Gottfried Czepluch/imago images)

In der Nähe von Frankfurt schwebt ein 23-Jähriger in Lebensgefahr: Sein erst 16 Jahre alter Nachbar soll ihm ein Messer in die Brust gestochen haben. Die Polizei hat den Jugendlichen festgenommen.

Ein 16-Jähriger soll in Kelsterbach südwestlich von Frankfurt am Main seinen 23-jährigen Nachbarn mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Der mutmaßliche Täter wurde am Montagabend noch vor Ort festgenommen, das mutmaßliche Tatmesser sichergestellt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

Der 23-Jährige hatte demnach am Montagabend die Wohnungstür zu seiner Nachbarin beschädigt. Dann soll es laut Zeugen eine Auseinandersetzung mit dem 16-jährigen Sohn der Frau gegeben haben – und der stach mit dem Messer zu.



Frankfurt: Nachbarschaftsstreit eskaliert – Polizei findet Tatmesser

Der 23 Jahre Nachbar erlitt lebensgefährliche Verletzungen in der Brust. Zeugen alarmierten Rettungskräfte, die den Schwerverletzten ins Krankenhaus brachten. Die Polizei nahm den 16-jährigen Tatverdächtigen fest. Dabei sei auch das Tatmesser sichergestellt worden.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen. Bislang sei unter anderem unklar, warum das spätere Opfer die Tür des Tatverdächtigen beschädigt hatte.