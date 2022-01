Frankfurt am Main

Flug aus Frankfurt nach Nigeria landet ungeplant in Rom

15.01.2022, 17:09 Uhr | dpa

Eine Lufthansa-Maschine aus Frankfurt ist ungeplant in Rom zwischengelandet. Betroffen war der der Flug LH594 nach Abuja am Freitag. Grund sei des Ausfalls eines Kommunikationssystems, berichtete die Lufthansa am Samstag. Zuvor hatte die "Frankfurter Neue Presse" darüber berichtet.

"Die Auswahl von Rom als Ausweichflughafen erfolgte aufgrund von Aspekten der Wartung und des Treibstoffs. Die Sicherheit von Passagieren und Besatzung hat für Lufthansa jederzeit höchste Priorität", sagte ein Unternehmenssprecher.