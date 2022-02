Einsatz beendet

Weltkriegsbombe in Frankfurt erfolgreich entschärft

16.02.2022, 13:43 Uhr | t-online

In Frankfurt mussten am Mittwoch etwa 2.300 Bewohnerinnen und Bewohner ihre Häuser verlassen, weil in der Nähe der Messe eine 50 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurde.

Im Frankfurter Stadtteil Bockenheim, westlich der Messe, ist eine Weltkriegsbombe erfolgreich durch den Kampfmittelräumungsdienst des Landes Hessen entschärft und abtransportiert worden, teilte die Feuerwehr auf ihrem Twitter-Kanal mit. Die Absperrungen werden somit aufgehoben.

Etwa 2.300 Frankfurterinnen und Frankfurter musste ihre Wohnungen verlassen, weil eine 50 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden ist.

"Es gibt immer ein Restrisiko": Wie arbeitet eigentlich ein Bombenentschärfer?

Verkehr in der Stadt weiter eingeschränkt

Die Feuerwehr aktualisiert und zu weiteren Fragen fortlaufend die Informationen zum Einsatz auf der Homepage oder auf Twitter.

Ein Streckenabschnitt der Autobahn 648 ist im Zusammenhang mit den Evakuierungs- und Entschärfungsmaßnahmen für einige Stunden gesperrt worden. Der öffentliche Personennahverkehr ist weiter eingeschränkt. Details hierzu hat der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) auf seiner Webseite veröffentlicht.