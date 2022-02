Große Rauchwolke

Reisebus in Frankfurt brennt komplett aus

23.02.2022, 07:30 Uhr | t-online, fas

Ein im Frankfurter Norden abgestellter Reisebus hat Feuer gefangen und ist komplett ausgebrannt. Ein Zeuge hatte zunächst Rauch bemerkt – kurz danach stand der gesamte Bus in Flammen.

Schweres Feuer in Frankfurt-Eschersheim: Am Dienstagabend ist dort ein auf einem Parkplatz abgestellter Reisebus in Brand geraten. Die eintreffende Feuerwehr konnte die Flammen zwar löschen – dennoch brannte der Bus komplett aus. Es bildete sich eine große Rauchwolke

Ein Zeuge berichtete einem Reporter vor Ort, dass er zunächst Rauch aus dem Bus wahrgenommen habe. Er habe deshalb die Feuerwehr gerufen, kurze Zeit später seien die Flammen aus dem Fahrzeug geschlagen.



Feuer in Frankfurt: Polizei will Brandursache klären



Menschen hätten sich nicht in dem Bus befunden, der bereits seit etwa einem halben Jahr auf dem Parkplatz eines Bowlingcenters gestanden habe.

Immer wieder habe er aber Jugendliche gesehen, die sich in dem Bus aufgehalten hätten. Die genaue Brandursache soll nun von der Polizei geklärt werden. Der Schaden betrage laut Polizei rund 20.000 Euro, berichtet die "Hessenschau".