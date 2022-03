Frankfurt am Main

Ost-Derby im Pokal-Halbfinale: Leipzig empfängt Union

06.03.2022, 19:40 Uhr | dpa

Bob-Olympiasiegerin Laura Nolte hat dem Fußball-Bundesligisten RB Leipzig ein Ost-Derby im Halbfinale des DFB-Pokals beschert. Die 23-Jährige zog am Sonntag im Rahmen der ARD-"Sportschau" aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund unter den Augen von Ziehungsleiter und Bundestrainer Hansi Flick den 1. FC Union Berlin als Gegner für die Sachsen. "Sicherlich scheint das Los im Moment am schwierigsten zu sein, aber wir werden nach Leipzig reisen, um unser Bestes zu geben und über uns hinauszuwachsen", sagte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball bei den Berlinern.

Erfreut war dagegen Leipzigs Trainer Domenico Tedesco über das erste Heimspiel in einem Pokal-Halbfinale für Red Bull. "Dieses wollen wir gewinnen und ins Finale einziehen", sagte Tedesco. Für Leipzig wäre es die dritte Finalteilnahme nach 2019 und 2021. Beide Endspiele verlor Leipzig gegen Bayern München und Borussia Dortmund.

Vor der Endspielteilnahme warnte der Trainer des Tabellenfünften aber zunächst vor dem Gegner in der Vorschlussrunde. "Natürlich wissen wir um die Stärken von Union, nicht zuletzt wegen der Niederlage in der Hinrunde. Das ist eine richtig gute Mannschaft, die auch in dieser Saison wieder eine gute Rolle spielt", sagte Tedesco, "ein bisschen kurios ist es schon, dass wir innerhalb weniger Tage zwei Mal auf sie treffen werden." Am Wochenende nach dem Halbfinale ist Leipzig am 31. Spieltag der Bundesliga erneut Gastgeber für Union.

In der zweiten Begegnung treffen Zweitligist Hamburger SV und der SC Freiburg aufeinander. Das Halbfinale wird am 19. und 20. April ausgetragen, das Finale steigt am 21. Mai in Berlin.